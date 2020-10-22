В Калтане подросток снял деньги с карты бабушки и получил срок

С заявлением в полицию пришла сама пенсионерка.

В Калтане 16-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за снятые с чужой банковской карты деньги. В полицию обратилась бабушка подростка.

«В мае внук пришёл в гости к бабушке и незаметно взял её банковскую карту. В банкомате он снял с карты 10 000 рублей, а потом снова незаметно вернул карту на место. Обнаружив пропажу денег, пострадавшая обратилась в полицию», - сообщили в региональном управлении СК.

То, что пострадала женщина от рук собственного внука, выяснилось в ходе оперативных мероприятий. Задержанный юноша сотрудничал со следствием, вину признал. В итоге суд назначил ему наказание в качестве одного года и шести месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также он был поставлен на профилактический учёт.