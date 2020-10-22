Междуреченск станет центром туризма мирового уровня

Проект развития курорта получил поддержку со стороны Фонда развития моногородов.

Кузбасс в ближайшем будущем может получить статус курорта мирового уровня. Такую возможность область получила благодаря победе туристического проекта междуреченска благодаря победе во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма Агентства стратегических инициатив.

Проект получил поддержку со стороны Фонда развития моногородов.

«На подведении итогов членам конкурсной комиссии было предложено стать ментором любого проекта. Фонд готов взять «под свое крыло» команду Междуреченска. Их проект по развитию экотуризма набрал огромное количество голосов жителей – почти 14 тысяч! Такие инициативы нужно поддерживать. У Междуреченска хороший туристический потенциал, будем вместе его развивать», — сказала на подведении итогов гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Власти Междуреченска отмечают, что развитие экотуризма в их округе предполагает создание сразу трёх курортных зон: малый, средний и большой формат.

Малый формат — это уже существующий горнолыжный курорт Югус. Власти планируют улучшить инфраструктуру горы и создать более благоприятные условия для видения бизнеса.

Средний формат — это туристический район Поднебесные Зубья. Он входит в список семи чудес света. Тут также планируется создание новых снегоходных трасс и инфраструктуры.

А вот Большой курорт - это то, что может стать жемчужиной Кузбасса. В частности, речь идёт о горе Чёрный Салан. На горе планируется создание курорта с 20 трассами разной сложности. Некоторые из них даже будут достигать до 7 километров в длину.

«Найти в России что-то подобное в контексте природных условий как Чёрный Салан — сложно. Наберётся, наверное, не более 20 мест. Эта локация идеально подходит под строительство экокурорта мирового уровня», — сообщили в муниципалитете.

Пока что на месте будущей гордости Кузбасса нет ничего кроме самой горы и тайги. Но создание курорта такого масштаба — дело, как отметили власти, ближайшего будущего.