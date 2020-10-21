В Киселевске по ДНК установили подозреваемого в убийстве 2017 года (видео)

Оказалось, что преступление было совершено на почве ревности.

В Кузбассе установили подозреваемого в убийстве 49-летнего жителя Киселёвска. Преступление было совершено в 2017 году. Об этом сообщает Газета Кемерова. Тогда на территории одного из заброшенных частных домов жители Киселёвска обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Сразу установить подозреваемого не удалось. По одежде потерпевшего была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая обнаружила ДНК-профиль неизвестного мужчины. Но найти по федеральной базе данных человека не получилось. Специалисты продолжили работу, в том числе отрабатывались лица, ранее судимые. И результаты кропотливой непрерывной работы были получены летом текущего года.

«При проверке по специализированным учётам выявлено совпадение ДНК-профиля 29-летнего мужчины, отбывающего за грабёж наказание в исправительной колонии, с ДНК-профилем неизвестного мужчины, обнаруженным на одежде потерпевшего. Осуждённый не стал отрицать свою причастность к смерти 49-летнего мужчины, рассказал об обстоятельствах совершённого им преступления», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Выяснилось, что погибший мужчина пришёл в жилище в поисках сожительницы, которая, пока он отбывал наказание в колонии, проживала в этом доме. Подозреваемый с друзьями распивал спиртное, когда компания предложила присоединиться к ним, и тот согласился. В ходе застолья он стал оказывать знаки внимания одной из присутствующих женщин, на что мужчины сделали ему замечание, избили и выгнали из дома.

«Через какое-то время подозреваемый с товарищем пошли за спиртным и заметили гостя на улице. Когда они его окликнули, тот оскорбил их нецензурной бранью и стал убегать. Те догнали его и избили до потери сознания, затем перенесли во двор заброшенного дома. Товарищ ушёл со двора, а потерпевший пришёл в себя и попытался оттолкнуть напавшего. В результате подозреваемый взял осколок стекла и порезал ему горло», — добавили в ведомстве.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.