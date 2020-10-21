Региональные власти рассказали о переселении кузбассовцев из аварийного жилья

В планах расселить еще 22 422 человек.

До сентября 2025 года в Кузбассе планируют переселить из аварийного жилья ещё 22 422 человек.

Согласно данным, которые озвучили в правительстве Кузбасса, всего на реализацию этой программы в регионе потратят более 18 млрд рублей. При этом общая площадь расселяемого жилья составит 488,19 тыс. кв. м.

Кроме того, в правительстве сообщили, что в области продолжает действовать программа по обеспечению жильём молодых людей.

«На 1 октября 2020 года в регионе было уже оплачено 118 свидетельств на покупку жилья. 21 муниципалитет Кузбасса из 29-ти уже полностью реализовали эти выданные свидетельства», - добавили в АПК.