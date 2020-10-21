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В Кузбассе ГИБДД проведёт массовые проверки водителей

21 октября 2020 в 15:40

Без внимания не останутся и пешие участники дорожного движения.

В пятницу, 23 октября, в городах и районах Кузбасса усилят контроль на дорогах. Как сообщили в ГИБДД, в целях безопасности будут задействованы не только дополнительные наряды инспекторов, но другие служб полиции.

«Полицейские будут работать на аварийноопасных участках дорог, следить за соблюдением водителями и пешеходами требований ПДД. Особое внимание уделят вождению в нетрезвом виде, нарушению правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, выезду на полосу встречного движения, а также случаям управления автомобилем без прав. Также инспекторы проконтролируют, соблюдают ли взрослые правила перевозки детей», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что без внимания не останутся и пешие участники дорожного движения.

 

Фото: ГИБДД Кузбасса


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