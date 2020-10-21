В Новокузнецке пьяный пассажир автобуса разбил камнем стекло

Так он выразил обиду на кондуктора.

В отдел полиции «Кузнецкий» Новокузнецка поступил сигнал от водителя междугородного автобуса о том, что один из пассажиров разбил камнем оконное стекло. Отмечается, что автобус следовал по маршруту «Новокузнецк — Междуреченск».

Полицейские выехали по сигналу и задержали нарушителя. Задержанным оказался 40-летний житель Междуреченска, ранее неоднократно судимый.

«Выяснилось, что пассажир сел в автобус нетрезвым: в салоне он начал оскорблять пассажиров и водителя нецензурной бранью, провоцировать конфликт. Водитель остановил автобус и попросил пассажира покинуть салон. Мужчина вышел, но на улице поднял с обочины камень и бросил в автобус, разбив боковое стекло», - рассказали о случившемся в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении дебошира составили протокол за мелкое хулиганство. По решению мирового судьи ему назначено пять суток административного ареста.