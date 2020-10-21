У супруги губернатора Кузбасса подтвердился COVID-19

Об этом Анна Цивилева сообщила в своем Instagram.

Супруга главы Кузбасса Анна Цивилева заболела коронавирусом. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«В настоящее время нахожусь на полной самоизоляции, лечусь дома. Состояние удовлетворительное. Очень скучаю по свои детям, буду скучать по вам», - написала глава Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она отметила, что в связи с этим вся работа Совета переносится в онлайн режим, чтобы не подвергать риску заражения других его участников, партнеров и подопечных.

Также Анна Цивилева пожелала всем добра и здоровья.

Ранее губернатор Кузбасса сообщил о заражении коронавирусом.