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У супруги губернатора Кузбасса подтвердился COVID-19

21 октября 2020 в 21:05

Об этом Анна Цивилева сообщила в своем Instagram.

Супруга главы Кузбасса Анна Цивилева заболела коронавирусом. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«В настоящее время нахожусь на полной самоизоляции, лечусь дома. Состояние удовлетворительное. Очень скучаю по свои детям, буду скучать по вам»,  -  написала глава Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она отметила, что в связи с этим вся работа Совета переносится в онлайн режим, чтобы не подвергать риску заражения других его участников, партнеров и подопечных.

Также Анна Цивилева пожелала всем добра и здоровья.

Ранее губернатор Кузбасса сообщил о заражении коронавирусом.


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