Губернатор Кузбасса заразился коронавирусом

«Коронавирус реален», - написал Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев сообщил в своем Instagram о том, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция. Губернатор рассказал о характерных симптомах - повышенной температуре и легком насморке – и уточнил, что продолжает работать дистанционно.

«Основная задача правительства в настоящее время – нормальное функционирование системы здравоохранения. Для этого необходимо снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на оказании помощи пациентам. Второй не менее важный вопрос, решением которого мы также занимаемся, обеспечение региона необходимыми медпрепаратами», - написал глава Кузбасса.

Сергей Цивилев еще раз отметил, что коронавирус реален, и призвал кузбассовцев серьезно относиться к своему здоровью и рекомендациям.