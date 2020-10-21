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Губернатор Кузбасса заразился коронавирусом

21 октября 2020 в 19:51

«Коронавирус реален», - написал Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев сообщил в своем Instagram о том, что у него подтвердилась коронавирусная инфекция. Губернатор рассказал о характерных симптомах - повышенной температуре и легком насморке – и уточнил, что продолжает работать дистанционно.

«Основная задача правительства в настоящее время  – нормальное функционирование системы здравоохранения. Для этого необходимо снять лишнюю нагрузку с врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на оказании помощи пациентам. Второй не менее важный вопрос, решением которого мы также занимаемся, обеспечение региона необходимыми медпрепаратами», - написал глава Кузбасса.

Сергей Цивилев еще раз отметил, что коронавирус реален, и призвал кузбассовцев серьезно относиться к своему здоровью и рекомендациям.


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