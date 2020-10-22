Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 октября

Скончались два пациента.

На утро 22 октября в Кемеровской области ещё у 175 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Междуреченск — 24, Кемерово — 20, Ленинск-Кузнецкий — 17, Анжеро-Судженск — 13, Осинники — 12, Белово — 8, Киселёвск — 8, Прокопьевск — 6, Юрга — 6, Мыски — 5, Беловский район — 4, по три заболевших — Берёзовский, Калтан и Таштагольский район, Полысаево — 2, по одному заболевшему — Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский и Юргинский муниципальные округа, а также Ижморский, Мариинский, Тисульский, Тяжинский и Яйский районы», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента. Они проживали в Белове, Берёзовском и Прокопьевском районе.

«У женщины 1965 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1963 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 13 827 случаев коронавируса: 4 121 человек остаётся в больницах, 9 520 выздоровели, 186 скончались.