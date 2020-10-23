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В Кузбассе сократят расходы на празднование Нового года

23 октября 2020 в 09:37

Средства направят на здравоохранение.

В Кемеровской области решено пересмотреть расходы на празднование Нового года. Сэкономленные средства направят на поддержку системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято в ходе видеосовещания с губернатором Сергеем Цивилёвым.

«Наша задача — максимально поддержать систему здравоохранения Кузбасса. Сейчас во всех районах начинаются, а где-то уже состоялись закупки к предстоящим новогодним праздникам. Я предлагаю пересмотреть эти затраты. Разумеется, мы не будем отказываться от покупки подарков для детей-сирот и других социальных обязательств. Но необходимо перенаправить часть средств на нужды системы здравоохранения, так как именно это сейчас является первостепенным», — цитирует Сергея Цивилёва его Telegram-канал.

В частности, муниципалитеты не будут в этом году закупать дополнительную иллюминацию и искусственные ёлки, сократят количество ледовых и снежных фигур и уменьшают траты на развлекательные программу.


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