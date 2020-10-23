Жительниц Кузбасса зовут на кастинг моделей

ТНТ объявляет всероссийский кастинг в шоу «Ты – топ-модель!»

Канал ТНТ объявляет кастинг в новое реалити-шоу «Ты – Топ-модель!». Мечтаешь исполнить свою мечту и стать звездой подиумов и обложек? ТНТ дает тебе такой шанс! «Ты - топ-модель!» - шоу о новой красоте, вне рамок и шаблонов, об уникальности и о том, что нет преград на пути к своей мечте. Готова пройти этот путь? Тогда приходи на кастинг в проект нового уровня на телеканале ТНТ!

Все знают великих супермоделей 90-х, и все хотят повторить их успех. Но после эры «супермоделей» правила в индустрии сильно изменились: теперь настоящие звезды модельного бизнеса имеют огромную аудиторию в Инстаграме, а не только ходят по подиуму и снимаются в рекламных кампаниях. Изменились и стандарты красоты — миром правит разнообразие внешности и форм. Шоу «Ты - Топ-модель» ищет героиню с уникальной и яркой харизмой! А сколько ей лет, какой у нее вес - абсолютно не важно!

«Ты - Топ-модель» шоу, которое будет снято по оригинальному формату America’s Next Top Model, известному на весь мир. Участницы проекта получат шанс поработать с профессионалами индустрии и начать карьеру в модельном бизнесе. Главный приз шоу - 3 000 000 рублей, титул «Ты - Топ-Модель на ТНТ» и работа мечты! От нее точно захватит дух, но пока это секрет!

На пути к заветной мечте в шоу участницы пройдут ряд сложных эмоциональных и физических испытаний, преобразятся, приобретут уверенность в себе и своих силах. Под руководством профессионалов модной индустрии девушки превратятся в суперпрофи модельного бизнеса и докажут, что смогут абсолютно все!

ТНТ объявляет о старте всероссийского кастинга! Если ты мечтаешь о карьере модели, у тебя есть шанс заявить о себе в индустрии!

В шоу «Ты - топ-модель на ТНТ» могут принять участие девушки от 18 лет. Заполняй анкету на сайте ТНТ https://castings.tnt-online.ru/ti-top-model

Почувствуй нашу красоту!

Внимание! Не доверяйте мошенникам, которые представляются сотрудниками телеканала ТНТ и просят перевести деньги за участие в кастинге.

Вся информация потенциальным участникам шоу «Ты - топ-модель на ТНТ» приходит с электронной почты кастинг-директора: anketa@top-model.agency или с мобильного номера +7(967) 050-30-03.

Во всех остальных случаях действуют мошенники!