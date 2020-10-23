Житель Мысков угрожал убийством 12-летнему сыну

В прокуратуре прокомментировали уголовное дело.

Жителю Мысков предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего, а также в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Жертвой 35-летнего кузбассовца стал 12-летний сын его сожительницы.

«Истязания происходили в мае 2019 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно бил мальчика, сдавливал ему шею, грозя убить. При этом он использовал для «наказания» любой малозначительный повод — например, его могло разозлить, что мальчик зашёл домой попить воды. О преступных методах «воспитания» стало известно бабушке, когда она взяла внука на несколько дней погостить. Женщина обратилась в полицию», - рассказали в прокуратуре.

Ребёнок был из семьи изъят и помещен в социальное учреждение.

Отмечается, что мама ребёнка не знала о происходящем, так как в это время находилась в больнице.

Обвиняемый со следствием сотрудничал, но вину признал частично, признавал меньшее количество ударов, которое он наносил мальчику. Прокурор г. Мыски уже утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Мысковский городской суд для рассмотрения по существу.