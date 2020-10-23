Блог с тобой ›› Новости ›› Житель Мысков угрожал убийством 12-летнему сыну

Житель Мысков угрожал убийством 12-летнему сыну

23 октября 2020 в 10:41

В прокуратуре прокомментировали уголовное дело.

Жителю Мысков предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего, а также в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Жертвой 35-летнего кузбассовца стал 12-летний сын его сожительницы.

«Истязания происходили в мае 2019 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно бил мальчика, сдавливал ему шею, грозя убить. При этом он использовал для «наказания» любой малозначительный повод — например, его могло разозлить, что мальчик зашёл домой попить воды. О преступных методах «воспитания» стало известно бабушке, когда она взяла внука на несколько дней погостить. Женщина обратилась в полицию», - рассказали в прокуратуре.

Ребёнок был из семьи изъят и помещен в социальное учреждение.

Отмечается, что мама ребёнка не знала о происходящем, так как в это время находилась в больнице.

Обвиняемый со следствием сотрудничал, но вину признал частично, признавал меньшее количество ударов, которое он наносил мальчику. Прокурор г. Мыски уже утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Мысковский городской суд для рассмотрения по существу.


Читайте также

Content kmo 155117 00072 1 t218 085505
Губернатор Кузбасса заразился коронавирусом
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 октября
Content 65cb048a936497773c5148127086a688
В Кузбассе сократят расходы на празднование Нового года
Content 99
Жительниц Кузбасса зовут на кастинг моделей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?