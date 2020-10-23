Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 октября

Лидирует Новокузнецк.

По данным на утро 23 октября в Кемеровской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 46, Белово — 23, по 21 — Кемерово и Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий — 19, Прокопьевск — 11, по 8 — Мыски и Юрга, Осинники — 4, Киселёвск — 3, по 2 — Калтан, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий округ, Новокузнецкий район, по 1 — Анжеро-Судженск, Краснобродский, Гурьевский, Таштагольский и Яйский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

«У женщины 1954 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1941 рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности. У женщины 1956 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 14 004 случая коронавируса: 9596 выздоровели, 189 скончались.