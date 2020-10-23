Житель Ленинска-Кузнецкого убил сожительницу 58 ударами

Он бил её он руками, ногами, а также неустановленным предметом.

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование в отношении 53-летнего местного жителя. Кузбассовца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 39-летней сожительнице. В результате полученный травм она умерла.

«В апреле текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою спутницу. Эксперты установили, что бил её он руками, ногами, а также неустановленным предметом — в общей сложности ей было нанесено 58 ударов», - рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Преступление было совершено в отсутствие свидетелей, а мужчина свою вину отрицал, поэтому следователям пришлось провести большой объём работы для сбора доказательной базы.

Так, были установлены все, с кем погибшая общалась накануне.

«Знакомые женщины рассказали, что сожитель неоднократно поднимал на неё руку, также выяснилось, что пара регулярно злоупотребляла спиртным и у них часто собирались гости. Таким образом удалось установить тех, кто выпивал с ними в день происшествия. Гости факт застолья подтвердили, а также сообщили, что разошлись по домам, когда хозяин дома начал избивать женщину», - пояснили в ведомстве.

При этом на протяжении всего следствия задержанный утверждал, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, все время падала и ударялась о различные предметы мебели. Следствием даже было проведено несколько проверок показаний обвиняемого на месте, в ходе которых он демонстрировал, как потерпевшая падала и о какие конкретные предметы ударялась.

По результатам данных следственных действий была проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. В итоге версия, выдвинутая обвиняемым, не нашла своего подтверждения и была опровергнута.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.