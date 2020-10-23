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В Новокузнецке водителя экскаватора госпитализировали после падения с высоты

23 октября 2020 в 14:21

Тяжелая техника упала во время работы.

ЧП произошло 22 октября на промпредприятии в Новокузнецке. Во время работы с высоты упал экскаватор. В результате происшествия пострадал водитель.

«Мужчина 1979 года рождения находится в удовлетворительном состоянии, был госпитализирован в стационар», — сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Отмечается, что пострадавшего с предприятия доставили в больницу своими силами, скорую на место не вызывали.

В настоящее время выясняются все причины инцидента.


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