Из Кемерова снова запустят автобусы до Шерегеша

Рейсы будут ходить с 1 ноября каждый день.

Компания «Кузбасспассажиравтотранс» возобновила автобусное сообщение с посёлком Шерегеш. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Рейсы по маршруту № 692Э «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — п. Шерегеш — Таштагол» будут ходить с 1 ноября каждый день.

Так, автобус будет отправляться в 2:40 от Кемерова, в 4:15 — от Ленинска-Кузнецкого, в 6:30 — от Новокузнецка. Из Шерегеша, от магазина «Мария Ра», автобус будет отходить в 16:55, от парковки Papa Misha — в 17:05.

«Со 2 ноября автобус № 693 «Таштагол — Новокузнецк» со временем отправления в 5:00 от Таштагольского автовокзала будет заезжать в посёлок Шерегеш. Из посёлка Шерегеш (магазин «Мария Ра») он будет отправлять в 5:30 в сторону Новокузнецка», - пишет издание.

С 13 ноября 2020 года также возобновит работу междугородный маршрут № 730 «Кемерово — Новокузнецк — п. Шерегеш — Таштагол». Из Кемерова он будет отправляться по пятницам в 8:00, из Новокузнецка — в 11:35. Отправление из п. Шерегеш по воскресеньям — в 16:00 от магазина «Мария Ра», в 16:15 — от парковки Papa Misha.