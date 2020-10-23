В кузбасской колонии зафиксирован случай заражения коронавирусом

Внешние признаки заболевания у осуждённого отсутствовали.

Коронавирус подтвердился у одного из осуждённых Мариинской воспитательной колонии. Как сообщили в ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу, внешние признаки заболевания у осуждённого отсутствовали, коронавирус был выявлен лабораторным путём.

«Пациент изолирован в медсанчасти учреждения и получает необходимое лечение. Также опредёлен круг воспитанников, с которыми контактировал заболевший. Все они изолированы, находятся под наблюдением врачей, взяты необходимые анализы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в исправительном учреждении проводятся дополнительные профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции.