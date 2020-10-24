Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 октября

Умерли пять человек.

На утро 24 октября в Кемеровской области ещё у 174 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Лидирует Новокузнецк – здесь число заражённых за последние сутки увеличилось на 29.

«Помимо Новокузнецка, лидерами по числу новых инфицированных стали Кемерово (23), Мыски (20), Киселёвск (13), Осинники (12), Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий (по 11)», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли пять пациентов.

«У женщины 1962 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологии. У женщины 1960 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза. У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, атеросклероза аорты, хронической сердечной недостаточности, антракоза лёгких, ожирения», — отметили в оперштабе.

У мужчины 1942 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также среди умерши женщина 1967 года рождения из Новокузнецкого района.

С начала пандемии в области зарегистрировано 14178 случаев заражения коронавирусом: 9707 человек были выписаны, ещё 194 скончались.