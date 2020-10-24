Новокузнечанин пробирался в квартиры и съедал продукты из холодильника

Также кузбассовца интересовали ценные вещи.

В Новокузнецке полицейские задержали 45-местного жителя, который проникал в квартиры, съедал там продукты питания, а затем выносил ценные вещи.

В полицию за помощью обратился 51-летний местный житель, у которого из квартиры пропали 20 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

«Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи мужчина, который только в августе этого года вышел из тюрьмы. В ходе следствия выяснилось, что местный житель причастен к совершению ещё трёх квартирных краж. Мужчина проникал в жилища днём через окна, находившиеся в режиме проветривания, съедал продукты питания, затем воровал деньги, ювелирные украшения и одежду. Общая сумма причинённого ущерба составила около 160 000 рублей», - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По факту преступлений возбуждены четыре уголовных дела по статье «Кража». На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.