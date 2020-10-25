Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 октября

Скончались три пациента.

На утро 25 октября в Кемеровской области ещё у 173 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Лидирует Новокузнецк – здесь число заражённых за последние сутки увеличилось на 29.

«Новокузнецк — 43, Кемерово — 26, Ленинск-Кузнецкий — 23, Белово — 21, Мыски — 15, Междуреченск — 7, Осинники — 7, Полысаево — 4, Кемеровский МО — 4, Анжеро-Судженск — 3, Прокопьевск — 3, Березовский — 2, Беловский МР — 2, Крапинский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Промышленновский МО — 2, Калтан — 1, Киселевск — 1, Краснобродский — 1, Ижморский МО — 1, Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента.

«У мужчины 1980 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1966 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, хронического пиелонефрита. У мужчины 1953 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрирован 14 351 случай коронавируса: 9809человек выздоровели, 5 805 получают лечение, 197 скончались.