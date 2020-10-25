Кузбасские школы перевели на дистанционный режим работы

В регионе вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.

В Кемеровской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 26 октября все общеобразовательные организации региона перейдут на дистанционное обучение.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте Администрации Правительства Кузбасса, дистанционное обучение вводится на период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года. Высшим учебным заведениям Кузбасса также рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям.

Кроме того, вводятся дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19. Так, приостанавливается работа организаций общественного питания с 23:00 до 8:00, а официальные и физкультурные мероприятия должны теперь проводиться без зрителей.

«Все работодатели, ведущие деятельности в Кузбассе, должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Руководители организаций несут ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством», — сказано также в сообщении оперштаба.

Работодателям Кузбасса необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска (исключения составляют организации с непрерывным циклом работы; организации нефтегазового сектора; лёгкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности; угледобывающей и перерабатывающей отрасли; строительной отрасли; пищевой и перерабатывающей промышленности; сельского хозяйства; транспортные организации; организации ЖКХ; медицинские и аптечные организации; организации, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг).