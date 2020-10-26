В сети появилось жуткое видео из «ковидного» морга в Новокузнецке

Начальника теруправления Минздрава Кузбасса отстранили от должности за допущенные ошибки.

25 октября в соцсетях начали распространять видео из Новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро. Об этом сообщает Сибдепо.

«Судя по кадрам, помещение заполнено большим количеством черных пакетов с телами умерших пациентов. По словам автора видео, перемещаться по помещению приходится буквально «по головам», - пишет портал.

Как прокомментировали в областном Минздраве, причиной скопления тел, по словам пресс-службы ведомства, стало то, что родственники умерших не забирают их тела до истечения срока карантина.

«Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону. Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — цитирует Сибдепо пресс-службу ведомства.

В этот же день стало известно, что от должности отстранён начальник территориального управления Министерства здравоохранения Кузбасса Олег Евса. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Цивилев по причине «допущенных ошибок в организации оказания медицинской помощи населению».

Новым начальником теруправления Новокузнецка назначен Виталий Херасков, возглавлявший Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Академика Л.С. Барбараша.

Видео: vk.com/inc_kuzbass