Кузбассу выделят 3,5 миллиарда на экологию

Программа поможет создать более тысячи рабочих мест.

Кемеровская область получит 3,5 миллиарда рублей за 5 лет на экологическую программу «Чистый уголь — зелёный Кузбасс. Это поможет создать более тысячи рабочих мест.

«В Кузбассе работает более 5 тысяч предприятий, поэтому экологизация производства, прежде всего — угледобывающей отрасли, приоритетна для региона. Программа включает проекты по внедрению в процесс угледобычи высоких технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду», — прокомментировал заместитель губернатора Андрей Панов.

Отмечается, что программа «Чистый уголь — зелёный Кузбасс» уже дала практические результаты. В частности, появился первый в России региональный экологический стандарт, предполагающий использование лучших доступных технологий для снижения вреда окружающей среде.