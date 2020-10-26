Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 октября

Скончались четыре пациента.

По данным на утро 26 октября в Кемеровской области выявили 175 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 35, Кемерово — 18, Белово и Междуреченск — по 16, по 10 — в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевск — 9, Юрга — 8, Киселёвск — 7, Осинники и Мыски — по 6, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский округа, Таштагольский район— по 5, по 3 — Полысаево, Тяжинский район, по 2 — Яшкинский район, Мариинский район, Берёзовский, по 1 — Тайгинский городской округ, Яйский район, Тисульский район, Кемеровский округ, Гурьевский и Новокузнецкий районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

«У женщины 1977 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, полиорганная недостаточность. У женщины 1941 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ожирения 3 степени. У женщины 1972 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У мужчины 1941 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, атеросклероза», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения, в Кузбассе выявлено 14 526 случаев коронавируса, 4493 человека продолжают получать лечение. 201 человек скончался.