Кемеровчанка упала в овраг и получила два перелома

54-летняя женщина сама позвонила в службу спасения.

Инцидент произошел ночью 26 октября. В службы спасения позвонила 54-летняя женщина и попросила помочь выбраться из оврага. Своё точное местоположение она назвать не смогла. Через 30 минут спасатели обнаружили пострадавшую.

При обследовании тропинки от ул. Полевая до ул. Сибиряков — Гвардейцев спасатели услышали крики о помощи.

«Женщина лежала на склоне оврага, её ноги оказались зажаты среди веток кустарника. По её словам, она возвращалась домой от друзей, решила сократить путь — пошла неизвестной дорогой, поскользнулась и упала», — сообщили в МБУ «Кемеровская служба спасения».

Специалисты освободили горожанку и транспортировали до машины скорой помощи. Медики диагностировали у неё два перелома: коленного и голеностопного суставов.

Фото: МБУ «Кемеровская служба спасения»