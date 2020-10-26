Блог с тобой ›› Новости ›› Кемеровчанка упала в овраг и получила два перелома

Кемеровчанка упала в овраг и получила два перелома

26 октября 2020 в 12:45

54-летняя женщина сама позвонила в службу спасения.

Инцидент произошел ночью 26 октября. В службы спасения позвонила 54-летняя женщина и попросила помочь выбраться из оврага. Своё точное местоположение она назвать не смогла. Через 30 минут спасатели обнаружили пострадавшую.

При обследовании тропинки от ул. Полевая до ул. Сибиряков — Гвардейцев спасатели услышали крики о помощи.

«Женщина лежала на склоне оврага, её ноги оказались зажаты среди веток кустарника. По её словам, она возвращалась домой от друзей, решила сократить путь — пошла неизвестной дорогой, поскользнулась и упала», — сообщили в МБУ «Кемеровская служба спасения».

Специалисты освободили горожанку и транспортировали до машины скорой помощи. Медики диагностировали у неё два перелома: коленного и голеностопного суставов.

 

Фото: МБУ «Кемеровская служба спасения»


Читайте также

Content 03 19
Кузбасские школы перевели на дистанционный режим работы
Content 1564366873 0 128 768 704 1600x0 80 0 0 3a4d8b1afa6c6784e0a57d459a6e6be9
В сети появилось жуткое видео из «ковидного» морга в Новокузнецке
Content unnamed
Кузбассу выделят 3,5 миллиарда на экологию
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 октября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?