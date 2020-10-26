Кузбассовцы, потерявшие работу в период пандемии, смогут пройти переобучение

В числе первых уже оказались 1812 слушателей.

Кузбассовцы начнут переобучение по востребованным профессиям. Так, 1812 слушателей уже оказались в числе первых получателей новых компетенций по направлениям: «Кондитерское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Сварочные технологии», «Обслуживание грузовой техники» и др.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, обучение организовано для выпускников образовательных организаций; сотрудников компаний, которые находятся под риском увольнения; а также тех, кто в период пандемии потерял работу. Обучение организовано в специальных центрах. В Кузбассе их 25, они расположены в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Белове, Прокопьевске и Киселевске. Форма занятий очная и с применением дистанционных технологий.

Как рассказали в министерстве, всего новую профессию смогут освоить 2900 земляков. И сделать это бесплатно! Для того чтобы стать слушателем таких курсов, необходимо зарегистрироваться на сайте или перейти на него с действующего аккаунта в ИАС «Работа в России» (trudvsem.ru).

Региональным оператором на территории Кузбасса определен Центр опережающей профессиональной подготовки. Консультацию можно получить по телефону горячей линии 8 (3842) 57-11-20.

Фото: Министерство образования и науки Кузбасса