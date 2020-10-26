Четыре иномарки столкнулись на кузбасской трассе: есть погибший

Три человека травмированы.

Серьезное ДТП произошло 24 октября в Юргинском районе на трассе Р-255 «Сибирь». Около 18:50 здесь столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии один человек погиб и ещё трое получили травмы.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Note на мокрой дороге нарушил правила буксировки автомобиля Toyota Carina. В результате Toyota занесло и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Touareg. Водитель грузового автомобиля Mercedes, чтобы избежать столкновения с Volkswagen, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Note и Toyota Carina», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП водитель Toyota, мужчина 28 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили 3 человека: водитель Nissan, мужчина 43 лет, его пассажир, мужчина 33 лет, а также пассажир Volkswagen, женщина 49 лет.

Отмечается, что водитель Toyota не имел права на управление транспортным средством.

Фото: ГИБДД Кузбасса