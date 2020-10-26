Кемеровчанка утопила двухлетнюю дочь

Она слышала голоса «из потустороннего мира».

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, которую утопила в ванне собственная мать.

В 2018 году женщина вместе со старшим сыном перебралась в Новосибирск из Кемерова. В том же году в семье появилась дочь.

«Ещё в Кемерове у женщины начало проявляться расстройство: она слышала голоса «из потустороннего мира». Ей казалось, что она является проводником из потустороннего мира, слышала в своей голове разные голоса и убеждала родных, что должна спасти мир. Её обследовали в разных частных клиниках и назначали лечение», - сообщают СМИ.

Отмечается, что муж женщины винит в произошедшем себя. Его супруга была уверена, что девочке передался по наследству её дар или проклятие, и она не хотела, чтобы ребёнок мучился. Она также говорила мужу, что должна помочь дочери.

«23 октября супруг вышел ненадолго из квартиры, женщина набрала полную ванну воды и позвала дочь купаться. В этот момент она и утопила дочь, думая, что спасает её», - рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Мать девочки задержали, в отношении нее завели уголовное дело. В настоящий момент подозреваемой предъявлено обвинение, по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследование фигурантке назначена психолого-психиатрическая экспертиза.