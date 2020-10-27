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В Кузбассе учителям порекомендовали не ставить школьникам плохие оценки

27 октября 2020 в 09:48

Об этом стало известно во время родительского онлайн-собрания.

В Кузбассе с 26 октября введён режим дистанционного обучения в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим власти рекомендовали учителям не ставить школьникам отрицательные оценки до конца этого года.

«Также педагогам посоветовали не перегружать детей во время дистанционного обучения и не задавать на дом слишком много», - рассказала заместитель губернатора Елена Пахомова во время родительского онлайн-собрания вместе с главой Минобрнауки Софьей Балакиревой.

Напомним, режим дистанционного обучения продлится до 22 ноября включительно.


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