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В Прокопьевске автомобиль насмерть сбил сидевшего на дороге человека

27 октября 2020 в 10:45

Погибшим оказался пенсионер.

Вечером 26 октября в Прокопьевске на улице Проектная автомобиль насмерть сбил 62-летнего мужчину. По данным ГИБДД Кузбасса, дорожный инцидент произошёл около 19:40.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21101, двигавшийся со стороны улицы Коксовой в сторону Северного Квартала, совершил наезд на пешехода, который, по словам очевидцев, сидел на середине проезжей части. В результате ДТП пешеход, мужчина 62 лет, был смертельно травмирован», — сообщили в ГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в ГИБДД, за девять месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировано 484 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них погибли 59 человек, 444 получили травмы. Более 46  000 пешеходов также привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД. 


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