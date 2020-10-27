Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 октября

Скончались пять человек.

По данным на утро 27 октября в Кемеровской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 30, Кемерово — 25, Ленинск-Кузнецкий — 17, Белово — 15, Киселёвск — 14, Междуреченск — 13, Промышленновский округ — 13, Прокопьевск — 12, Осинники — 11, Кемеровский округ — 4, Калтан — 3, Полысаево — 3, Чебулинский округ — 3, по два заболевших — Беловский район, Тисульский район, Крапивинский муниципальный округ, по одному — Берёзовский, Мыски, Краснобродский, Гурьевский муниципальный округ, Прокопьевский, Таштагольский, Тяжинский и Яшкинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

«У женщины 1971 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, анемии, ожирения 2 степени. У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У женщины 1968 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии церебрального атеросклероза. У женщины 1974 года рождения из Юргинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения. У женщины 1948 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения 3 степени», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 14 703 случая коронавируса: 4 501 человек получает медпомощь, 9 996 выздоровели, 206 скончались.