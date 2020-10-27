В поселке Инской пятилетний мальчик впал в кому после падения из окна

Беловская полиция начала проверку по факту ЧП.

В посёлке Инской из окна второго этажа многоэтажки выпал пятилетний мальчик. Сигнал в полицию поступил из медицинского учреждения.

Полицейские выяснили, что мальчик вместе с мамой и её сожителем живёт в общежитии. В момент происшествия находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина спала.

«Ребёнок забрался на подоконник, потерял равновесие и выпал в открытое окно. Скорую помощь вызвала соседка, ставшая свидетельницей произошедшего», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы, в результате падения ребёнок впал в кому.

По результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии в действующим законодательством.