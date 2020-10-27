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Кузбассовцы смогут задать полиции вопросы о борьбе с незаконным оборотом наркотиков

27 октября 2020 в 12:50

Прямая линия пройдет 29 октября.

В четверг, 29 октября в пресс-центре областного ГУ МВД Кузбасса пройдёт прямая линия, посвящённая вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Жители Кемеровской области смогут сообщить о местах сбыта наркотиков или лицах, причастных к обороту, или задать интересующие опросы.

Для этого необходимо позвонить 29 октября с 15:00 до 16:00 на многоканальный телефон в Кемерове: 8 (3842) 58-00-58.

«На ваши вопросы ответят начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Николай Аникин, его заместители и члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области», — сообщили в ведомстве.

Также уже сейчас можно написать на страницах «Полиция Кузбасса» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Как отметили в полиции, по каждому сигналу сотрудники полиции проведут проверку.


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