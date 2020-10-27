Министр здравоохранения Кузбасса стал донором антиковидной плазмы

Об этом чиновник сообщил в социальных сетях.

Переболевший коронавирусом министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин сдал иммунную плазму крови. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Instagram чиновника.

«Вместе с нами в этот день донорами стали еще 17 кузбассовцев. За последние 4 месяца нынешнего года в антиковидные отделения больниц Кузбасса направлено около 450 доз антиковидной плазмы, но потребность в ней по-прежнему остается на высоком уровне. Очень важно, что наши земляки, которые уже перенесли новую коронавирусную инфекцию, проявляют неравнодушие и готовы помогать тем, кто еще только борется с COVID-19», — цитирует издание сообщил Малина.

Министр добавил, что эффективность применения донорской плазмы доказана при лечении тяжёлых случаев течения болезни. Антитела помогают тем, чей иммунитет не справляется с коронавирусом.

Отмечается, что прием доноров иммунной плазмы проводится в Кузбасском центре крови. Стать донором может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет через 14 дней после выздоровления.

Получить дополнительную информацию и записаться на процедуру можно по телефонам отделений комплектования донорских кадров Кузбасского центра крови:

Кемерово – (3842) 52-22-74

Новокузнецк – (3843) 796-971

Белово – (38452) 2-31-81

Анжеро-Судженск – (38453) 5-18-90

Прокопьевск – (3846) 61-47-49.