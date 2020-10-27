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В Новокузнецке мужчина украл лекарства, которые привезли в аптеки

27 октября 2020 в 15:50

Злоумышленником оказался житель Алтайского края.

В южной столице Кузбасса полиция задержала подозреваемого в краже лекарственных препаратов.

«Сотрудники полиции выяснили, что житель Алтайского края привез в аптеки Новокузнецка партию фиточаев и таблеток от кашля на основе лекарственных трав. При разгрузке товара мужчина обнаружил, что из салона машины пропала одна из коробок с медикаментами», — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Общая сумма ущерба составила 25 000 рублей.

В ходе розыска полиция задержала ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя. Он признался, что обворовал грузовик, заметив, что его водитель ушёл в аптеку, не закрыв двери на замок. Похищенные лекарства злоумышленник продал на улице пенсионерам. Вырученные 1 000 рублей он потратил на покупку алкоголя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.


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