Кемеровчанин предстанет перед судом за сексуальные домогательства

Девушке удалось вырваться только благодаря хитрости.

В Кемерове перед судом предстанет 29-летний местный житель. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, в июле пьяный мужчина с приятелем катался на моторной лодке на водоёме в Рудничном районе. Мужчины заметили на берегу двух девушек и решили познакомиться. Во время общения кемеровчанин предложил новым знакомым научить их водить машину. 20-летняя девушка согласилась, и они вдвоём с мужчиной поехали по грунтовой дороге.

«Однако потом новый знакомый стал намекать спутнице на интимную близость и дотрагиваться до её тела. Девушка испугалась, стала кричать и смогла вырваться из салона машины. Но мужчина её догнал и снова попытался обнять. Понимая, что физически мужчина сильнее, женщина решила схитрить. Она сообщила, что согласна на близость, но только с предохранением от нежелательной беременности. Воспользовавшись его замешательством, потерпевшая смогла убежать», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Его задержали в течение суток. Мужчина признал вину и сообщил, что готов загладить вред. Но девушка отказалась и настояла на привлечении мужчины к уголовной ответственности. Сейчас дело направили в суд.