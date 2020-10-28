Блог с тобой ›› Новости ›› Кемеровчанин предстанет перед судом за сексуаль...

Кемеровчанин предстанет перед судом за сексуальные домогательства

28 октября 2020 в 09:54

Девушке удалось вырваться только благодаря хитрости.

В Кемерове перед судом предстанет 29-летний местный житель. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, в июле пьяный мужчина с приятелем катался на моторной лодке на водоёме в Рудничном районе. Мужчины заметили на берегу двух девушек и решили познакомиться. Во время общения кемеровчанин предложил новым знакомым научить их водить машину. 20-летняя девушка согласилась, и они вдвоём с мужчиной поехали по грунтовой дороге.

«Однако потом новый знакомый стал намекать спутнице на интимную близость и дотрагиваться до её тела. Девушка испугалась, стала кричать и смогла вырваться из салона машины. Но мужчина её догнал и снова попытался обнять.  Понимая, что физически мужчина сильнее, женщина решила схитрить. Она сообщила, что согласна на близость, но только с предохранением от нежелательной беременности. Воспользовавшись его замешательством, потерпевшая смогла убежать», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Его задержали в течение суток. Мужчина признал вину и сообщил, что готов загладить вред. Но девушка отказалась и настояла на привлечении мужчины к уголовной ответственности. Сейчас дело направили в суд.


Читайте также

Content
В поселке Инской пятилетний мальчик впал в кому после падения из окна
Content unnamed
Кузбассовцы смогут задать полиции вопросы о борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Content
Министр здравоохранения Кузбасса стал донором антиковидной плазмы
Content 33263
В Новокузнецке мужчина украл лекарства, которые привезли в аптеки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?