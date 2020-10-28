Кузбассовцы могут оплатить налоги в любом почтовом отделении

Для этого достаточно назвать оператору свой ИНН.

Жители Кузбасса смогут оплатить налоги в ближайшем почтовом отделении. Для оплаты налога необходимо обратиться к оператору связи с бланком уведомления и внести денежные средства. Оказание услуги занимает не более пары минут. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы, а плательщику выдаётся фискальный чек, подтверждающий оплату.

«Также можно заплатить налоги и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН. Также оплатить налог можно дома через почтальона при его очередном посещении с помощью мобильного почтово-кассового терминала», - пояснила заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Кемеровской области Оксана Бакшаева.

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение.

Для эффективного планирования времени посещения отделений почтовой связи клиентам Почты России доступен сервис «Предварительная запись». Записаться можно через сайт или мобильное приложение Почты России. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключённые к услуге. В Кузбассе сервис внедрен в 68 почтовых отделениях городов и посёлков области.

Фото: Почта России