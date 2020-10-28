Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 октября

Скончались пять пациентов.

По данным на утро 28 октября в Кемеровской области выявили 174 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 43, Кемерово — 29, Междуреченск — 27, Прокопьевск — 18, Белово — 16, Киселёвск — 12, Осинники — 5, Промышленновский округ — 3, Беловский район — 3, Краснобродский — 3, Калтан -3, по два заболевших — Анжеро-Судженск, Полысаево, Яшкинский район и Крапивинский округ, по одному — Мыски, Яйский, Новокузнецкий и Таштагольский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались пять человек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 14 877 случаев коронавируса: 4 431 человек получает необходимое лечение, 10 235 выздоровели, 211 скончались.