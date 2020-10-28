В Кемерове девять человек спасли при пожаре в многоэтажке

Инцидент произошел рано утром.

Рано утром 28 октября в многоквартирном доме на улице Гагарина произошёл пожар. По информации ГУ МЧС Кузбасса, на его тушение выезжали 30 сотрудников и 7 единиц техники.

Сигнал поступил в 6:29.

«Когда пожарные прибыли на место, из подвального помещения шёл густой чёрный дым, наблюдалось задымление на вышележащих этажах. — Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в результате которой с помощью спецустройств спасли девять жильцов дома. По оперативным данным, ещё 25 человек эвакуировались самостоятельно», - рассказали в ведомстве.

Одновременно с действиями по спасению был ликвидирован источник возгорания.

В результате случившегося в подвальном помещении обгорели стены, потолок и вещи на площади 26 «квадратов». Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В 6:44 пожар полностью потушили.