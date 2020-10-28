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Специалисты Минздрава России прибудут в Кузбасс для помощи в борьбе с COVID-19

28 октября 2020 в 14:34

Эта мера уже работает в других регионах.

Сотрудники Минздрава России продолжают оказывать организационно-методическую помощь регионам страны в борьбе с COVID-19. Ещё одна бригада готовится к поездке в Кузбасс, сообщает Газета Кемерова.

«Всего за период пандемии специалисты министерства, а также подведомственных учреждений — федеральных научных медицинских центров, выезжали в субъекты РФ более 80 раз. На днях группа экспертов во главе с помощником министра здравоохранения Оксаной Гусевой вернулась из Пермского края, где совместно с краевыми специалистами был проведен детальный анализ эффективности принятых организационных мер по оказанию медицинской помощи населению края», — пишет издание.

Сейчас специалисты находятся в республиках Алтай, Абхазия и Крым, Алтайском крае, Севастополе, Иркутской и Амурской областях. Ещё 4 бригады направили в Курганскую область — там сотрудники Минздрава будут оказывать ещё и практическую помощь.


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