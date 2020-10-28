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В Кузбассе 14-летняя школьница уехала к бабушке и пропала

28 октября 2020 в 15:32

Она сбежала на попутках.

14-летняя кемеровчанка заставила поволноваться жителей двух городов - на попутках она сбежала из Ленинска-Кузнецкого, где гостила у бабушки.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, в дежурную часть обратилась мать девушки. Женщина объяснила, что отправила дочь из Кемерова в Ленинск к бабушке, но домой школьница так и не вернулась.

«Сотрудники полиции оперативно организовали поисковые мероприятия: девушку искали в Ленинске-Кузнецком, но в итоге нашли в Кемерове у подруги. Выяснилось, что в Кемерово девушка приехала на попутках. О своих планах родных она в известность не поставила, чтобы у неё была возможность свободно гулять по городу», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время полицейские передали школьницу родителям. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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