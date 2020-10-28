Жительница Кемерова подожгла дом с матерью и сестрой внутри

В результате погибли трое.

В столице Кузбасса завершено расследование в отношении 34-летней женщины. Ее обвиняют поджоге дома, ставшем причиной гибели трёх человек.

Так, в сентябре 2019 года после тушения пожара в одном из частных домов Центрального района были обнаружены тела 28-летней женщины и 40-летнего мужчины. Также в больницу госпитализировали 55-летнюю хозяйку дома, которая позже скончалась от полученных травм.

«Пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что причиной возгорания стал поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к поджогу может быть причастна родственница погибших», - в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Женщину задержали. Свою вину отрицать задержанная не стала, а следователю объяснила, что долгие годы таила обиду на мать.

«После расставания родителей, по решению суда, её отправили жить к отцу, младшая сестра осталась с матерью. Все эти годы женщина думала, что мать её не любит. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на входе в дом. При этом задержанная знала, что по причине болезни сестра самостоятельно не ходит», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.