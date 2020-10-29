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Житель Тайги в медицинской маске похитил выручку из аптеки

29 октября 2020 в 09:56

Его задержал еще один покупатель.

В Тайге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, напавшего на провизора аптеки. Инцидент произошел летом.

23-летняя провизор находилась на рабочем месте, когда к ней подошёл мужчина в маске и, грозя ножом, начал требовать деньги. Молодая женщина убежала в подсобное помещение и начала звать на помощь. В это время налётчик достал из кассы и попытался скрыться, но был задержан ещё одним покупателем.

«В полицию позвонил мужчина и сообщил, что неизвестный в медицинской маске и с ножом в руках пытался уйти из аптеки с похищенной выручкой. Он рассказал, что стал очевидцем произошедшего и пришёл на помощь провизору», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, которого до их прибытия удерживал случайный посетитель аптеки.

Задержанным оказался 41-летний тайгинец, ранее неоднократно судимый за грабежи. В настоящее время уголовное дело по статье «Разбой» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области


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