Мэрия Кемерова закупит мандаринов почти на три миллиона рублей

Власти объявили соответствующий тендер.

Администрация Кемерова объявила тендер на поставку свежих мандаринов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Так, необходимо будет закупить 30 000 килограммов мандаринов высшего сорта. Их доставят по адресу: улица 2-я Камышинская, 2Д (комбинат питания, управление образования администрации города).

Начальная стоимость контракта составила около 2,78 миллиона рублей.

Аукцион в электронной форме состоится 10 ноября. Победитель должен будет поставить товар в течение 120 дней со дня, следующего за днем заключения контракта.