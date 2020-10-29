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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 октября

29 октября 2020 в 11:36

Заболеваемость растет, скончались пять пациентов.

По данным на утро 29 октября в Кемеровской области выявили 180 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 42, Новокузнецк -30, Белово — 21, Ленинск-Кузнецкий — 16, Мыски — 12, Тисульский район — 6, Промышленновский округ — 6, Калтан — 6, Тяжинский район — 5, Ленинск-Кузнецкий округ  — 5, Киселёвск — 5, Междуреченск — 5, Прокопьевск — 3, Новокузнецкий район — 3, Осинники — 3, по два заболевших — Юрга,  Анжеро-Судженск, Кемеровский округ, Яйский и Беловский районы, по одному — Яшкинский и Ижморский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались пять человек.

У женщины 1953 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.  У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.  У мужчины 1957 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени.  У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа.  Мужчина 1949 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции, пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 15 057 случаев коронавируса: 4 445 человек получают медицинскую помощь, 10 396, выздоровели, 216 скончались.


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