В Кемерове иномарка сбила женщину с годовалым ребенком на руках

И мать, и девочка травмированы.

В Кемерове устанавливаются обстоятельства ДТП с пешеходами, произошедшего на улице Дзержинского. 28 октября около 19:00 водитель иномарки сбил здесь женщину и годовалую девочку.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не предоставил преимущество в движении пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу с ребёнком на руках», - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП 28-летняя женщина и ее годовалая дочь получили травмы, обеим назначено амбулаторное лечение.

Отмечается, что за девять месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано 155 наездов на пешеходов на переходах. В результате 9 человек погибли и 157 получили травмы. С начала года ГИБДД привлекла к ответственности более 25 000 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов.