Житель Кемеровского района убил незнакомца из его же ружья

Убитый угрожал кузбассовцу.

В Кемеровском муниципальном округе вступил в силу приговор в отношении местного жителя, застрелившего незнакомца. Как сообщили в Кемеровском районном суде, инцидент произошёл в июне 2019 года.

«Мужчина встретил агрессивного незнакомца с ружьём, который к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомец начал грозить прохожему ружьём: тот не растерялся, выхватил ружьё и наставил на него. У агрессивного незнакомца наряду с ружьём имелся пистолет «ПБ-4-1МЛ», которым он снова начал грозить прохожему. Тогда он «произвел выстрелы из ружья «ИЖ — 81» в область таза и груди», - сообщается в судебном решении.

От полученных ранений пострадавший скончался. Позже выяснилось, что вооружённый двумя единицами оружия мужчина шёл «разбираться» с бывшим мужем дочери, с которым у него сложились плохие отношения.

Отмечается, что после первого выстрела прохожий сделал второй — он выстрелил обидчику в грудь. Суд посчитал такой поступок превышением пределов необходимой обороны, так как незнакомец перестал представлять угрозу уже после первого выстрела. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, суд принял во внимание совершение преступления с использованием оружия, — сообщили в Кемеровском районном суде.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд, кроме прочего, принял во внимание полное признание вины и раскаяние в содеянном. В итоге обвиняемому назначено ограничение свободы сроком на один год.