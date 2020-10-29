В Кузбассе изменят расписание поездов из-за снижения пассажиропотока

Вместо ежедневного курсирования движение будет осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.

С 1 ноября в Кузбассе изменится периодичность курсирования пригородных электропоездов. Как сообщили в компании «Кузбасс-пригород», причиной стало снижение пассажиропотока.

В связи с этим, вместо ежедневного курсирования движение будет осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.

Изменения коснутся следующих электропоездов:

№ 6943 Новокузнецк – Белово (отправление в 5:57, прибытие в 9:44);

№ 6936 Белово – Новокузнецк (отправление в 6:38, прибытие в 10:27);

№ 6933 Новокузнецк – Белово (отправление в 17:57, прибытие в 21:48);

№ 6944 Белово – Артышта-2 (отправление в 17:53, прибытие в 19:07).

По вторникам, средам, пятницам и воскресеньям будут курсировать следующие поезда:

№ 6943 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 5:57, прибытие в 8:16);

№ 6936 Артышта-2 – Новокузнецк (отправление в 8:07, прибытие в 10:27);

№ 6933 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 17:57, прибытие в 20:19).

По вторникам и пятницам будут курсировать поезда:

№ 6161 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 9:06, прибытие в 12:19);

№ 6162 Юрга-2 – Тайга (отправление в 12:20, прибытие в 13:52);

№ 6182 Юрга-2 – Кемерово (отправление в 19:17, прибытие в 22:25);

№ 6179 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 17:36, прибытие в 20:37);

№ 6163 Тайга – Юрга-2 (отправление в 6:24, прибытие в 7:55);

№ 6164 Юрга-2 – Кемерово (отправление в 7:56, прибытие в 10:59).

Кроме того, по всем дням недели, кроме вторника и пятницы, будут курсировать поезда:

№ 6277 Тайга – Болотная (отправление в 6:24, прибытие в 8:18);

№ 6278 Болотная – Тайга (отправление в 11:59, прибытие в 13:52).

Фото: АО «Кузбасс-пригород»