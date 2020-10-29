Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе изменят расписание поездов из-за сни...

В Кузбассе изменят расписание поездов из-за снижения пассажиропотока

29 октября 2020 в 15:24

Вместо ежедневного курсирования движение будет осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.

С 1 ноября в Кузбассе изменится периодичность курсирования пригородных электропоездов. Как сообщили в компании «Кузбасс-пригород», причиной стало снижение пассажиропотока.

В связи с этим, вместо ежедневного курсирования движение будет осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.

 

Изменения коснутся следующих электропоездов:

№ 6943 Новокузнецк – Белово (отправление в 5:57, прибытие в 9:44);

№ 6936 Белово – Новокузнецк (отправление в 6:38, прибытие в 10:27);

№ 6933 Новокузнецк – Белово (отправление в 17:57, прибытие в 21:48);

№ 6944 Белово – Артышта-2 (отправление в 17:53, прибытие в 19:07).

По вторникам, средам, пятницам и воскресеньям будут курсировать следующие поезда:

№ 6943 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 5:57, прибытие в 8:16);

№ 6936 Артышта-2 – Новокузнецк (отправление в 8:07, прибытие в 10:27);

№ 6933 Новокузнецк – Артышта-2 (отправление в 17:57, прибытие в 20:19).

По вторникам и пятницам будут курсировать поезда:

№ 6161 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 9:06, прибытие в 12:19);

№ 6162 Юрга-2 – Тайга (отправление в 12:20, прибытие в 13:52);

№ 6182 Юрга-2 – Кемерово (отправление в 19:17, прибытие в 22:25);

№ 6179 Кемерово – Юрга-2 (отправление в 17:36, прибытие в 20:37);

№ 6163 Тайга – Юрга-2 (отправление в 6:24, прибытие в 7:55);

№ 6164 Юрга-2 – Кемерово (отправление в 7:56, прибытие в 10:59).

 

Кроме того, по всем дням недели, кроме вторника и пятницы, будут курсировать поезда:

№ 6277 Тайга – Болотная (отправление в 6:24, прибытие в 8:18);

№ 6278 Болотная – Тайга (отправление в 11:59, прибытие в 13:52).

 

Фото: АО «Кузбасс-пригород»


Читайте также

Content mandarin oranzhevaya radost 13
Мэрия Кемерова закупит мандаринов почти на три миллиона рублей
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 октября
Content 27cf425b21f57d32c5282192cea60ade xl
В Кемерове иномарка сбила женщину с годовалым ребенком на руках
Content 78165
Житель Кемеровского района убил незнакомца из его же ружья

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?