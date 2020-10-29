Министр здравоохранения Кузбасса рассказал, кто виноват в дефиците лекарств

В регионе за неделю раскупили месячный запас.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил сообщил, что привычка покупать лекарства «про запас» привела в итоге к его дефициту в аптеках области. Об этом пишет Сибдепо.

По словам министра, паникующие на фоне росла заболеваемости коронавирусом и ОРВИ кузбассовцы раскупили месячный запас лекарств буквально за неделю.

«Огромное значение оказал ажиотажный спрос, когда в течение одной недели весь месячный запас лекарственных средств смели с прилавков аптек. Здесь, конечно, сработала привычка населения брать про запас жаропонижающие, антибиотики и витамины. Мы не осуждаем такое поведение, просто призываем более обдуманно подходить к тому, что происходит», — цитирует Малина портал.

Отмечается также, что, согласно ежедневнему мониторингу Минздрава Кузбасса, количество лекарственных препаратов, необходимых для леяения коронавируса, пневмонии и ОРВИ в аптеках Кузбасса увеличивается.