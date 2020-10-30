Сергей Генин подал в суд из-за невыплаты зарплаты

Он не был уволен, но не получает зарплату уже год.

Пожарный Сергей Генин, обвиняемый в халатности при спасении людей из горевшего ТЦ «Зимняя вишня», подал заявление в суд о взыскании с ГУ МЧС Кузбасса зарплаты за год. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Как сообщила его адвокат Светлана Тарасюк, Генин не был уволен со службы, но зарплату не получает уже год. Она отметила, что ранее ему изменили меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Со слов адвоката, с октября прошлого года пожарному должны были выплачивать зарплату, так как он по-прежнему является сотрудником МЧС, и в результате скопилась большая сумма», - пишет издание.

Исковое заявление подано в Заводский суд Кемерова. Беседа по иску назначена на 12 ноября.

Адвокат отметила, что ведомственными нормативными актами МЧС предусмотрено, что выплата содержания приостанавливается, если в отношении сотрудника применена мера пресечения в виде содержания под стражей. При это в настоящее время к Генин применена иная мера.

«Почему-то министерство считает, что мера пресечения, которая к Генину применена сейчас, является аналогичной содержанию под стражей, хотя ни о какой аналогии речи не идёт», — добавила Тарасюк.